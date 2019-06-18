Татарстанцы Эльвира Розали и Рустем Валиахметов проведут Сабантуй в Турции

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Ведущими Сабантуя в Анталии станут заслуженная артистка РТ Эльвира Розали и заслуженный работник культуры РТ Рустем Валиахметов.

В воскресенье, 23 июня, жители курортной Анталии отметят Сабантуй. Под средиземноморскими пальмами планируется исполнить народные песни и провести мастер-класс по традиционным танцам. Лучшие повара из Татарстана накормят гостей традиционными татарскими угощениями и научат желающих их готовить.

Казань и Анталия много лет являются городами-побратимами. В этом году программа анталийского Сабантуя будет носить мультикультурный характер. В ходе праздника местные национальные диаспоры смогут преподнести зрителям свои музыкальные подарки.

Праздник состоится 23 июня на стадионе Московской международной школы в Анталии.

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