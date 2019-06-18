Суд продлил домашний арест экс-главе Бугульмы, депутату Госсовета РТ Ильдусу Касымову

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани продлил домашний арест депутату Госсовета, бывшему мэру Бугульмы Ильдусу Касымову. Мужчина подозревается в получении взятки в два миллиона семьсот тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Гособвинение и следствие сегодня заявили ходатайство о продлении домашнего ареста Ильдусу Касымову. Его адвокат просил выпустить Касымова под залог в один миллион рублей или под подписку о невыезде.

«В случае продления ареста, он попросил суд разрешить Касымову отбывать домашний арест в другом месте – переехать из служебной квартиры в дом сына», – уточнили в пресс-службе суда.

В итоге суд продлил домашний арест Касымову еще на два месяца – до 11 августа и позволил ему переехать в дом к сыну.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ильдус Касымов пообещал директору одной из фирм выиграть контракт на поставку фонтанного оборудования по программе строительства «Реконструкция центральной площади в Бугульме».

Из материалов дела следует, что за свою помощь депутат попросил у директора фирмы два миллиона семьсот тысяч рублей. Эту сумму он получил в период с апреля 2014 года по январь 2015 года.

По данному факту возбудили уголовное дело о взятке в крупном размере. В апреле 2018 года Касымова задержали и отправили под домашний арест.





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