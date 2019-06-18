Ак Барс Банк улучшил условия кредитования арендодателей

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В рамках развития линейки специализированных продуктов для малого бизнеса Ак Барс Банк запустил новый кредитный продукт для арендодателей «Ак Барс-Аренда».

Данный продукт создан под потребности субъектов малого бизнеса, основным видом деятельности которых является сдача в аренду торговых, офисных, складских или производственных площадей.

Фокусировка на особенностях риск-профиля клиентов позволила банку снизить стоимость финансирования, одновременно существенно сократив список требуемых для оформления сделки документов и срок принятия кредитного решения. В целях развития бизнеса клиентам доступны кредитование сроком до 10 лет на приобретение новых или ремонт существующих объектов недвижимости.

Оформить кредит можно на сайте Ак Барс Банка. https://www.akbars.ru/product/small-business/credits/investicionnyj/?focus=form

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