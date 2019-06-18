Через изящный мат к победе: в Казани подвели итоги шахматного турнира претенденток

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани подошел к концу шахматный турнир претенденток, в котором обладательницей Кубка и 50 тыс. евро стала 20-летняя Александра Горячкина. Причем победительницей шахматистка стала досрочно — за два тура до завершения соревнования.

Во время торжественной церемонии закрытия мероприятия первым делом представили самую красивую партию турнира. Главный редактор журнала «64» Максим Ноткин, занимавшийся этим вопросом совместно с судьями, вручил награду Марии Музынчук: «Было тяжело выбрать победителя. Долгое время главным фаворитом была самая первая партия, но тогда главный спортивный вопрос был все еще открыт. Поэтому приз за самую красивую партию мы вручаем Марии Музынчук за финальные игры против Александры Горячкиной».

Далее право произнести слова благодарности за великолепный турнир предоставили приглашенным гостям: президенту международной шахматной федерации ФИДЕ Аркадию Дворковичу, исполнительному директору Федерации шахмат России Марку Глуховскому и министру спорта Республики Татарстан Владимиру Леонову.

Первым к микрофону подошел Дворкович: «Спасибо всем, кто помог организовать подобное мероприятие. Тем, кто создавал необходимые условия для участниц. Искренние поздравления всем участницам турнира, независимо от мест, которые они заняли. Вы показали высочайший уровень игры. Теперь же мы должны сделать все, чтобы дороги для молодых девушек, женщин в шахматы всегда были открыты».

Глуховский отметил, что во время проведения турнира претенденток шахматная федерация Республики Татарстан выиграла два крупных мероприятия — детский и взрослый этапы мемориала Р. Г. Нежметдинова. Также он поблагодарил Министерство спорта РТ за содействие развитию шахматного спорта.

Закрывал же торжественную часть мероприятия министр спорта Татарстана: «Этим турниром мы однозначно вписали еще одну страницу в развитие как шахмат в мире, так и в нашей республике. Ничего бы этого не было без основных игроков — лучших девушек, которые приехали к нам. Поэтому отрадно, что победительницей стала девушка из России».

Теперь же победительнице турнира предстоит сразиться с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпионки мира. Призовой фонд этого матча составит 500 тыс. евро.

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