Динара Прокопьева

18 июня 2019, 16:14

Политика

Мухаметшин: Закон об обращениях граждан должен неукоснительно выполняться по всему Татарстану

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Политика

Мухаметшин: Закон об обращениях граждан должен неукоснительно выполняться по всему Татарстану

Фото: Динара Прокопьева

На первом выездном заседании Президиума Госсовета РТ в Лаишево подняли тему обращений граждан.

(Лаишево, 18 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Закон об обращениях граждан должен неукоснительно выполняться по всему Татарстану. Такую мысль озвучил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на первом выездном заседании в Лаишево.

«Закон об обращениях граждан должен неукоснительно выполняться всеми и на всей территории Республики Татарстан независимо от должности», — сказал Мухаметшин. Он добавил, что Татарстан стал одним из первых российских регионов, где в 2003 году был принят закон об обращениях граждан.

«Мы собрались здесь не потому, что в Лаишевском районе плохо обстоят дела по реализации закона, который мы сегодня рассматриваем, или, наоборот, блестяще и без замечаний. Мы исходим из того, что здесь системно работают над этой проблемой», — сказал Председатель Госсовета РТ.

Глава Лаишевского района Михаил Афанасьев привел несколько цифр: за прошлый год и пять месяцев 2019 года муниципалитет рассмотрел почти 2500 обращений, около 450 из них — на личном приеме. Чаще всего людей волнуют вопросы градостроительства, нарушение строительных норм, разрешенное использование земельных участков и благоустройство придомовых территорий.

«Обращение гражданина в вышестоящие органы власти, как правило, является следствием неудовлетворительного ответа на жалобу или заявление, формального отношения муниципальных служащих к рассмотрению обращений на местном уровне», — заметил Афанасьев.

О нарушениях закона об обращениях граждан подробнее рассказал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Так, в прошлом году органы прокуратуры республики выявили почти вдвое больше нарушений, чем годом ранее, — 930, а в первом квартале текущего года зафиксировано почти 290 нарушений.

«С сожалением констатирую, что состояние законности в сфере рассмотрения обращений граждан и организация личных приемов для заявителей у муниципальных и государственных органов власти оставляет желать лучшего», — сказал Нафиков.

Среди частых правонарушений — люди не получают письменный ответ на обращение, нарушаются требования о 30-дневном сроке рассмотрения обращений, обращения не регистрируются в течение трех дней с момента поступления или вовсе остаются без ответов. Наибольшее количество нарушений выявлено в Набережных Челнах, Казани, Азнакаево, Буинске, Заинске, Елабуге.

«Некачественное и несвоевременное рассмотрение заявлений гражданина уполномоченным государственных и муниципальных органов, невозможность попасть на прием к руководителям учреждений и ведомств не только подрывают авторитет действующей власти, но и создают условия для деструктивного противоправного поведения», — заявил прокурор республики.

Ежегодно более 300 должностных лиц в органах власти Татарстана привлекаются к дисциплинарной ответственности, еще 100 — к административной ответственности за более злостные нарушения. Важность работы с населением и ответов на их обращения чиновники зачастую осознают только после наказаний, отметил Нафиков.

На заседании назвали и тех, кто рассматривает самое большое число обращений граждан. Только в прокуратуру РТ поступает за год 100 тыс. обращений. Среди условных лидеров по рассмотрению заявлений граждан также Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Роспотребнадзор и др. Население республики стабильно озабочено вопросами соблюдения трудовых прав, исполнения законодательства в сфере ЖКХ, долевого строительства, переселения из аварийного жилья и вопросами законности деятельности правоохранительных органов, отметили в прокуратуре РТ.

Президиум Госсовета Татарстана решил доработать постановление, которое призывает тщательнее работать с обращениями граждан и неукоснительно следовать законодательству в этой части.

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