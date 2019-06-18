Капремонт здания Минтруда РТ окажется затруднен из-за его местоположения в центре Казани

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани капитальный ремонт здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана окажется затруднен из-за его местоположения в центре города.

«Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. метров. Ремонт будет проводиться в сложных условиях из-за того, что здание находиться в центре города в непосредственной близости от интенсивного людского потока», – сообщили в пресс-службе ГИСУ РТ.

При этом в целом строительно-монтажные работы и благоустройство близлежащей территории обойдутся почти в 101 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В здании проведут электромонтажные, отделочные и общестроительные работы, отремонтируют инженерно-технические сети и фасад, а также сделают возможным доступ представителей маломобильных групп населения.

Завершить работы планируется к 30 апреля 2020 года. Финансироваться капремонт здания министерства будет из бюджета республики.

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