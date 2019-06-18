Парк «Крылья Советов» устроит трехдневный праздник в честь 80-летнего юбилея

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Жителей и гостей Казани ждет большая праздничная трехдневная программа в честь 80-летия парка «Крылья Советов», сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



Праздник начнется с концерта, который состоится в четверг, 20 июня, в 18.00. Здесь выступят лучшие творческие коллективы казанского молодежного центра имени Гайдара, КДК имени Ленина, женский джаз-оркестр «Фантазия» и казанские танцевальные группы. Хедлайнером праздничного концерта станет группа Miami Dance из Москвы.



В субботу, 22 июня, в честь памятной даты в 21.00 на летней сцене парка покажут один их самых популярных советских фильмов о войне — «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова.



В воскресенье, 23 июня, все желающие могут присоединиться к бесплатной экскурсии «Мифы и реальность города мечты» по микрорайону Соцгород и парку «Крылья Советов». Экскурсию проведет Наталья Урейская, главный редактор газеты «Вперед» авиационного завода.



Во время прогулки участникам расскажут, кто занимался проектированием домов Соцгорода, где жили летчики-испытатели, а также расскажут об истории парка и поделятся интересными фактами. Начало в 15.00, место сбора у памятника Ленину в парке «Крылья Советов».

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