(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах суд закрыл пиццерию PIPA за нарушение санитарных норм. Об этом сообщается на официальном сайте Набережночелнинского городского суда РТ.

«В начале июня специалисты Роспотребнадзора выявили в пункте общественного питания множество нарушений как в конструкторском решении помещений, не соответствующих необходимым стандартам, так и в отсутствии условий для обработки мяса и овощей. Кроме того, устройство некоторых помещений не позволяет производить санобработку, необходимую для уничтожения бактерий и вирусов», – рассказали в пресс-службе суда.

Материалы по итогам расследования были переданы в суд, который, в свою очередь, постановил приостановить работу пиццерии на 30 суток.

Представитель организации заявила в суде, что в настоящее время идут работы по устранению нарушений.

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