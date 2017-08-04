Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет в столице Татарстана в дни чемпионата WorldSkills

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Ольга Агнистикова). Фестиваль «Вкусная Казань» в этом году будет приурочен к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор Комитета по развитию туризма мэрии столицы РТ Дарья Санникова.

«Пока мы не можем говорить точно, но планируем провести фестиваль “Вкусная Казань“ в рамках чемпионата WorldSkills», – пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что программа фестиваля пока не утверждена. О ней, а также об участниках и местах проведения мероприятия станет известно позднее.

Фестиваль «Вкусная Казань» организуется с 2015 года. В прошлые годы он проводился в Старо-Татарской слободе и у «Чаши», а месяцы проведения разнились. На мероприятии презентовались блюда национальной кухни и проекты в сфере общепита. На площадке фестиваля проходили конкурсы шеф-поваров, мастер-классы и фотосессии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Вкусная Казань» стала обладателем Гран-при премии Russian Event Awards-2018. В минувшем году фестиваль посетили более 36 тыс. человек. Праздник был приурочен к чемпионату мира по футболу.

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