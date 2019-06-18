Татар-информ

18 июня 2019, 15:05

Происшествия

Полиция Казани ищет сообщников грабителей, нападавших на местных жителей по ночам

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Происшествия

Полиция Казани ищет сообщников грабителей, нападавших на местных жителей по ночам

Правоохранители считают, что на счету злоумышленников не менее шести преступлений, совершенных в Ново-Савиновском районе.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Полиция Казани ищет сообщников грабителей, нападавших на местных жителей по ночам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«10 июня в полицию обратились сразу двое потерпевших. Они рассказали, что поздней ночью на Чуйкова на них напали молодые люди: отобрали у них телефоны, сумку, наушники, деньги и банковские карты. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

На следующий день с аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько жителей города. По данным фактам возбудили уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Попытка грабежа».

Правоохранители выяснили, что к преступлениям причастны одни и те же лица. Спустя еще день им удалось задержать двоих уроженцев Узбекистана в возрасте 18 и 23 лет.

Молодые люди рассказали, что заранее готовились к преступлениям. Они подходили к прохожим поздно ночью, применяли силовой прием и отбирали их вещи. Нападавшие признались, что у них было еще два сообщника.

«Сейчас правоохранители ищут злоумышленников. У полиции есть основания полагать, что задержанные причастны к еще ряду преступлений на территории города и районов РТ», – рассказали в полиции.

Все, кто пострадал от действий подозреваемых, могут обращаться в дежурную часть Управления МВД России по городу Казани по телефону: 2-914-821, дежурную часть отдела полиции «Савиново» 2-914-212 или по номеру 02 (020 с мобильного).

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