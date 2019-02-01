Глава Лаишевского района предложил открыть МФЦ в Столбище

(Лаишево, 18 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев предложил создать Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в поселке Столбище. Заявление прозвучало во время выездного заседания Президиума Госсовета РТ.

«Учитывая большое количество обращений из таких сельских поселений, как Столбищенское, в состав которого входят два населенных пункта Усады и Столбище, где прописаны более 10 тыс. человек, а проживает в три раза больше, назрел вопрос строительства многофункционального центра с размещением помещения исполнительного комитета сельского поселения», — сказал Афанасьев.

По его мнению, открыть МФЦ можно на первом этаже здания исполкома посёлка Столбище. Это повысит доступность государственных и муниципальных услуг для сельчан.

Ранее Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин увидел, как работает филиал МФЦ в Лаишево. Он был открыт в 2015 году, а сейчас оказывает более 150 федеральных и региональных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Экскурсию для Мухаметшина провели глава района Михаил Афанасьев и руководитель МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Сейчас в Татарстане функционирует 55 офисов «Мои документы» и более 280 удаленных окон приема в сельских поселениях. В этом году три новых офиса МФЦ откроются в Казани.

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