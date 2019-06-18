Метеоролог из КФУ: Отопительный сезон в Татарстане постепенно будет сокращаться

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Из-за глобального потепления отопительный сезон в Татарстане с каждым годом будет сокращаться. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Меняется температурный фон, раньше наступают лето и весна, а осень — позже. Растет сумма положительных температур, которые выше 10 градусов, это благоприятно для сельского хозяйства, и сокращается сумма отрицательных температур в зимний период, что позволяет экономить на отоплении, отопительный период сокращается», — отметил метеоролог.

Также метеоролог сообщил, что тенденция глобального потепления не будет останавливаться и к концу столетия осень в Татарстане будет наступать на месяц позже, а весна на 15 дней раньше.

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