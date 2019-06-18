В форуме Сэлэт примут участие более 18 тыс. участников

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На VIII Международный молодежный образовательный форум Сэлэт, который пройдет с 21 июня по 5 августа на территории Билярского музея-заповедника, съедутся более 18 тыс. детей, молодежи, а также гостей и экспертов из 45 регионов России и 15 стран зарубежья. Информацию об этом сообщили в медиа-центре форума.

В рамках «Сәләт» пройдет 6 профильных смен: SOFT SKILLS BILER FORUM, ARTS BILER FORUM, SELET BILER FORUM, IT BILER FORUM, LEADERS BILER FORUM, МШТ BILER FORUM: «Каждая смена форума имеет свой уникальный профиль и направлена на реализацию и развитие потенциала детей и молодежи», — говорится в сообщении медиа-центра.

Первой стартует смена SOFT SKILLS BILER FORUM, в программу которой входят мастер-классы, творческие площадки, спортивно-развлекательные мероприятия, а также сессии по обмену опытом от преуспевающих в науке, искусстве и бизнесе молодых людей. Творческий потенциал детей и молодежи в области музыки, танца и театрального искусства наставники выявят на смене ARTS BILER FORUM, которая пройдет 27 – 30 июня.

Площадка традиционного SELET BILER FORUM в этом году направлена на изучение опыта в области образования. В рамках смены IT BILER FORUM запланированы мастер-классы, направленные на знакомство с инструментами эффективного поиска и обработки информации.

На образовательных сессиях LEADERS BILER FORUM соберутся дети, которым интересно развитие школьного самоуправления и личностный рост.

Завершающей сменой Сэлэт будет смена МШТ BILER FORUM, которая посвящена созданию «города будущего», развитию лидерских качеств, навыков проектной и командной работы.

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