(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошло автомобильное многоборье среди рабочей молодежи. Об этом рассказали в городской автоинспекции.

Автомобильное многоборье проводится в Автограде не первый год. Каждый раз соревнования превращаются в семейный праздник, ведь за их участников болеют родственники и друзья.

«Средний возраст автолюбителей с каждым годом снижается. К сожалению, молодеют и участники ДТП. Чтобы наша молодежь была примером на дорогах, а не виновником происшествий, мы стараемся вовлекать ее в такие мероприятия», – пояснил суть мероприятия глава челнинской ГИБДД Радий Кадиков.

Команды соревновались в оформлении автомобилей на тему «Осторожно, ребенок!», знании ПДД и умении маневрировать на дороге. В итоге победителем соревнований стала команда УК «Махалля», серебряными призерами – представители предприятия «Ремдизель», а бронзовыми – автолюбители из компании «Челны-бройлер».

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