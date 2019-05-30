ГИМС РТ: За нарушение правил купания этим летом в Татарстане оштрафованы 25 человек

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Купальный сезон открылся недавно, а за нарушение правил купания этим летом в Татарстане уже оштрафованы 25 человек. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Мы уже начали применять меры административного воздействия за нарушение правил купания. В Набережных Челнах составлен 21 протокол, также составлены протоколы в Новошешминском и Нижнекамском районах. За купание в необорудованном месте нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 3.10 КоАП РТ (Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории РТ). Штраф для граждан составляет 1-1,5 тысячи рублей», – сообщил он.

По итогам прошлого купального сезона были привлечены к административной ответственности 785 человек. Эти люди купались в опасных местах около запрещающего аншлага, распивали спиртные напитки или были в состоянии алкогольного опьянения, а также совершили другие нарушения возле водных объектов.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.