Рустам Минниханов предложил СТЦ «Шлюмберже» открыть лабораторию в Татарстане

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Сибирский тренинговый центр (СТЦ) компании «Шлюмберже» (Schlumberger) в Тюмени, где находится с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Шлюмберже» — это одна из самых крупных нефтесервисных компаний, работающая более чем в 120 странах. Она представляет широкий спектр услуг и продуктов, проводит геологоразведочные работы и управляет добычей.

Учебный центр компании открыли в 2008 году, на его базе готовят и повышают квалификацию технических специалистов российской нефтегазовой отрасли.

Президент Татарстана ознакомился с работой центра: посетил учебную буровую установку, осмотрел тренировочную площадку для гидроразрыва пласта и площадку для практических занятий по обслуживанию оборудования.

Ежедневно в СТЦ могут обучаться 350 человек, рассказали представители центра. Продолжительность курсов — от одного дня до двух месяцев, их читают на английском и русском языках. С момента создания центра в нем прошли обучение более 35 тыс. человек.

В этом году среди обучающихся в СТЦ «Шлюмберже» будут и 7 студентов из Татарстана.

Рустам Минниханов отметил потенциал расширения сотрудничества между СТЦ и вузами РТ по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Кроме того, он предложил компании открыть в республике свою лабораторию.

«Сегодня многие ведущие мировые компании открывают в Татарстане свои специализированные лаборатории: “Йокогава”, “Сименс”, “Шнайдер Электрик” и другие. Студенты смогут учиться на ваших технологиях. Впоследствии у них будут соответствующие навыки по организации работы. Я считаю, что нам надо более плотно работать друг с другом», — сказал Президент Татарстана.

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