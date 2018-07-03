ГИМС РТ: В Татарстане этим летом допущено к эксплуатации 30 пляжей

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В настоящее время в Татарстане допущены к эксплуатации 30 из 34 пляжей, состоящих на учете ГИМС РТ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Всего на учете в ГИМС РТ 34 пляжа. По результатам проведенных технических освидетельствований, на сегодняшний день допущено 30 пляжей. В настоящее время проводятся реконструкционные работы на пляжах "озеро Комсомольское" в Казани, городских пляжах Заинска и Мамадыша. Ориентировочное время проведения освидетельствования пляжа озера Глубокое – третья декада июня», – отметил он.

Всего на контроле ГИМС РТ находятся 210 мест массового отдыха людей возле водных объектов. Данные участки с 27 мая текущего года ежедневно патрулируются мобильными патрульными группами. Участники этих групп проводят профилактические беседы с отдыхающими по правилам поведения около водных объектов, пресекают случаи купания в состоянии алкогольного опьянения и около запрещающих аншлагов. На сегодняшний день проведено более 5 тысяч бесед для 9 тысяч человек, выставлен 421 аншлаг о запрете купания.

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