Фарид Мухаметшин поднялся на 2-е место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов РФ

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ по итогам мая. Глава парламента республики поднялся на шесть позиций по сравнению с апрельским рейтингом, сообщает компания «Медиалогия».

Медиаиндекс Мухаметшина, по оценке компании, составил 10427,1. Лидером медиарейтинга стал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на третьем месте – Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

«СМИ сообщали, что Председатель Госсовета РТ стал лидером предварительного голосования по отбору кандидатов от “Единой России” на выборы в региональный законодательный орган. Также сообщалось, что Мухаметшин принял участие в видеоконференции Дмитрия Медведева по итогам единого дня предварительного голосования, отметив, что “хорошая динамика” активности граждан в республике говорит об одобрении самой процедуры праймериз, положительная оценка предварительного голосования начинает преобладать в обществе», – отмечается в сообщении компании.

Рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей свыше 51 тыс. источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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