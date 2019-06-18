Шесть лет колонии получил организатор нападения на дом бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Бугульме суд вынес приговор организатору нападения на дом бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня суд Бугульминского района вынес приговор по статье "Разбой, совершенный организованной группой с проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия и насилия, опасного для жизни". Виновными были признаны погибшие в процессе уроженец Казахстана Иван Нетроголов и житель Самарской области Владислав Колоярцев», – рассказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, полицейские установили личность третьего сообщника злоумышленников – 47-летнего жителя Бугульмы Андрея Климанова. В процессе расследования выяснилось, что он не участвовал в нападении, он его организовывал: именно он продумал детали преступления, предоставил злоумышленникам квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 сентября прошлого года в дом 41-летнего предпринимателя Евгения Деданина в Бугульме ворвались двое вооруженных мужчин. Они связали хозяина, его супругу и приятеля. В какой-то момент Деданин смог освободиться и оказал нападавшим сопротивление – он нанес несколько ножевых ранений злоумышленникам, в результате чего те скончались.

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