Казанский ТЮЗ представит 22 июня спектакль-притчу под открытым небом

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 22 июня на заднем дворе Казанского ТЮЗа состоится показ премьерного спектакля-притчи под открытым небом «Бывшие люди» по рассказам Максима Горького, сообщает пресс-служба Казанского театра юного зрителя.



Постановка станет дебютом театра в формате показа спектакля на открытом воздухе.



Выражение «бывшие люди» вошло в употребление в Российской империи после публикации в 1897 году одноименного рассказа Максима Горького, повествующего о некогда благополучных людях, теперь претерпевающих испытания. Если тогда, в конце XIX века, для Горького «бывшие люди» были объектом жалости и сострадания, то с установлением советской власти «бывшие люди» в новом значении стали объектом преследований со стороны властей.





Постановочной группой спектакля выступают молодые артисты Казанского ТЮЗа. Режиссером-постановщиком, художником и хореографом является Ильнур Гарифуллин, композитором – Камиль Гатауллин. Роли исполнят Нияз Зиннатуллин, Камиль Гатауллин, Эльвина Булатова, Гузель Валишина и Полина Малых.



На спектакль можно будет войти через черные ворота со стороны дома № 10 по улице Островского (рядом с центральным входом в театр). В случае дождливой погоды показ будет перенесен на более благоприятное время. Просмотр постановки подходит для зрителей от 16 лет. Начнется представление в 21 час.

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