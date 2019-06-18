Синоптики предупредили о грозах и граде в Татарстане

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Во второй половине дня сегодня, 18 июня, на территории Татарстана ожидается гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Во время грозы ветер кратковременно усилится до 15 — 20 м/с.

Днем и вечером завтра, 19 июня, в Татарстане снова будут грозы с кратковременными усилениями ветра. Его сила будет такой же, как днем ранее, но местами увеличится до 23 м/с. Кроме того, локально ожидается град.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по данным профессора КФУ, во второй половине июня в республике потеплеет до 30 градусов.

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