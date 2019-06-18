Татар-информ

18 июня 2019, 13:55

Происшествия

Перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в гибели двоих рабочих на стройке в Набережных Челнах

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Происшествия

Перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в гибели двоих рабочих на стройке в Набережных Челнах

Из-за многочисленных нарушений бетонная плита обрушилась и насмерть придавила двоих мужчин.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Перед судом в Набережных Челнах предстанет 65-летний предприниматель, обвиняемый в гибели двоих рабочих при строительстве офисного здания, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Причиной обрушения, как выяснили специалисты, стала конструкция, лишенная устойчивости из-за отсутствия опор и неверной установки стоек, которые были предусмотрены в документах. Кроме того, рабочие нарушили последовательность выполнения работ.

«Следствие считает, что трагедия произошла из-за предпринимателя, который изменил конструктивные решения проектной документации, привлек для строительства неквалифицированных рабочих, не объяснил им правила безопасности и не предоставил необходимую экипировку», – рассказал Галиев.

В процессе следствия обвиняемый выплатил представителю одного из погибших полтора миллиона рублей, представитель второго требует компенсацию в три миллиона. Уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшее по неосторожности гибель двоих человек, направлено на рассмотрение в суд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 28 декабря 2017 года на пересечении проспекта Вахитова и Машиностроительной улицы на стройке обрушилась железобетонная плита, которая насмерть придавила двоих мужчин в возрасте 37 и 43 лет.

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