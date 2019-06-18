Альфа-Банк запустил доставку карт в день заказа

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Альфа-Банк начал доставлять заказанные через Интернет именные карты в день заказа. Услуга быстрой доставки действует как для дебетовых, так и для кредитных карт. Выездной банковский представитель поможет оформить документы, выдаст карту, проконсультирует по тарифам и условиям ее использования, поможет активировать карту и установить мобильное приложение.



«Быстрая доставка карты – это не просто преимущество Альфа-Банка, это насущная необходимость для успешной работы на банковском рынке. Уже сейчас до 20% наших клиентов не хотят и не могут ждать доставки дольше, чем несколько часов. Теперь они будут получать свои карты Альфа-Банка в день заполнения анкеты», – отметил руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Александр Солонин.



Помимо доставки в день заказа, клиент может выбрать любой удобный ему день, время и место доставки. Средний срок доставки дебетовой карты Альфа-Банка составляет два дня, кредитной карты – полтора дня. Около 85% клиентов Альфа-Банка получают карту в течение первых двух дней после заполнения анкеты.

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