Татар-информ

18 июня 2019, 12:40

Общество

«Вы могли его видеть»: большие данные МегаФона помогают находить пропавших людей

Общество

«Вы могли его видеть»: большие данные МегаФона помогают находить пропавших людей

МегаФон запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Ведущий оператор цифровых возможностей МегаФон запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» — «МегаФон. Поиск», сокращающую время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек.

Система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находиться рядом в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в рамках Второго Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, который сегодня стартовал в Московской области.

Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании — 2000, минимальное количество — 33, а максимальное — 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) ~ 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.

«МегаФон.Поиск» — это новое слово в технологиях поиска, — говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». — Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку«.

«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска — время. Новый сервис “МегаФон. Поиск” позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, — говорит Геворк Вермишян. — Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно. Мы искренне рады, что система “МегаФон. Поиск” уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: “Найден! Жив!”. Это огромная работа, которую мы продолжим делать. Мы приветствуем инициативу создания экспертного совета при “Центре поиска пропавших людей” и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами».

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