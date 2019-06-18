(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Пятерых жителей Казани будут судить за организацию подпольного казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В январе этого года сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани выяснили, что в Ново-Савиновском районе города организован игровой салон. В процессе проверки в здании находились администратор и несколько игроков», – рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что клиенты заранее договаривались об участии в играх и допускались в зал только после того, как их личности идентифицировали по камерам видеонаблюдения. Полицейские изъяли 9 мониторов и 8 системных блоков, ноутбук и различные технические средства для проведения игр.

Дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено на рассмотрение в суд.

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