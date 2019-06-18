В казанском детском саду № 123 создадут ресурсную комнату для детей с аутизмом

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В детском саду № 123 Казани 20 июня откроется ресурсная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специально оборудованное помещение предназначено для поддержки и сопровождения детей-инвалидов с использованием современных технологий и оборудования, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Такая ресурсная комната предназначена для занятий педагогов с детьми, как в группах, так и индивидуально, с разными формами инвалидности и расстройствами аутистического спектра. В частности, есть специальное оборудование для сенсорной разгрузки, игрушки для развития мелкой моторики, тренажеры и спортивный инвентарь для дополнительных занятий по физкультуре», – отмечается в сообщении министерства.

Ресурсная комната будет открыта по инклюзивному проекту «На урок – вместе», инициаторами которого являются компания Ingka Centres в России и региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» Москвы. Исполнитель проекта в Казани – некоммерческая организация «Городской центр образования».

Проект «На урок – вместе» стартовал в 2016 году. За три года 45 ресурсных комнат были созданы в школах Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга, Казани, Самары, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Омска.

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