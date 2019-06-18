Исполком Автограда обещал разобраться, как просроченная шоколадка попала в призовой фонд Сабантуя

(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов обещал разобраться, как просроченная шоколадка попала в призовой фонд Сабантуя.

На сомнительный приз пожаловалась челнинка, чья дочь участвовала в забеге на прошедшем празднике плуга. В соцсетях она выложила фотографию обертки шоколадки, которую дали ее ребенку. На ней указана дата изготовления изделия — 26.07.2016. Также указан срок годности изделия — 12 месяцев. Мама возмутилась тем, что детям подсовывают некачественные сладости.

Начальник Управления физкультуры и спорта исполкома города Роман Насрединов пояснил, что подразделения муниципалитета, проводившие конкурсы и состязания на площадках Сабантуя, не одаривали детей шоколадом. Корреспондент ИА «Татар-информ» был свидетелем одного из награждений юных участников состязаний на Сабантуе, и на нем действительно вручали «несъедобные» подарки — мячики, игрушки, канцтовары.

По словам представителя исполкома, возможно, «просрочка» оказалась в призовом фонде частных организаций, которые также проводили увеселительные мероприятия на общегородском празднике. Насрединов попросил сообщить ему подробности, где и при каких обстоятельствах ребенок челнинки стал обладателем сомнительного подарка.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.