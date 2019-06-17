На аэродроме в Лаишевском районе приземлились 18 самолетов с пилотами из Франции и Люксембурга

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На аэродром «Караишево» в Лаишевском районе прилетели участники авиаралли Франция – Россия RALLYE AERO FRANCE. На взлетно-посадочной полосе приземлились 18 самолетов, которыми управляли пилоты-любители из разных городов Франции и Люксембурга, сообщает пресс-служба Лаишевского района.
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Пилоты вылетели из Франции, до Лаишево они побывали в Германии, Таллине, Санкт-Петербурге и Москве. Теперь же решили поближе познакомиться с Казанью и Татарстаном.
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По словам участника авиаралли Изабель Марси, среди них только двое являются профессиональными пилотами, а остальными 16 самолетами управляют любители разных специальностей. Она сама – по профессии кардиохирург, в этом авиаралли участвует только второй год, однако среди участников есть и те, кто совершает полет по странам уже шестой раз подряд.
Француженка сама в России была дважды и влюбилась в нее, ее поразила красота и радушие жителей страны. «На этот раз мы решили побольше узнать о России и посетить самые интересные на наш взгляд ее города», – поделилась Изабель.
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Участники авиаралли отметили, что взлетно-посадочная полоса в Караишево вполне может конкурировать с аэродромами европейского уровня.
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После Казани участники пролетят через Волгоград, Екатеринбург и Сочи, а на обратной дороге пилоты планируют посетить Турцию и Грецию. Конечным пунктом станет французский остров Корсика.
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Сегодня аэродром «Караишево» в Лаишевском районе принимал гостей – участников авиаралли Франция – Россия RALLYE AERO FRANCE. На взлетно-посадочной полосе приземлились 18 самолетов, которыми управляли пилоты-любители из разных уголков Франции и Люксембурга. ⠀ Вылетев из Франции, до этого они побывали в Германии, Таллине, Санкт-Петербурге и Москве, теперь приземлились в Караишево для того, чтобы познакомиться поближе с Казанью и Татарстаном. ⠀ По словам участника авиаралли Изабель Марси, среди них только двое являются профессиональными пилотами, а остальными 16 самолетами управляют любители разных специальностей. Например, она сама – кардиохирург, в этом авиаралли участвует только второй год, но есть и те, кто совершает полет по странам уже шестой раз подряд. ⠀ «Хоть и звучит название, как ралли, мы не соревнуемся, таким образом пилоты-любители из Франции знакомятся с разными странами. На этот раз мы решили побольше узнать о России и посетить самые интересные на наш взгляд ее города», – говорит Изабель. Она сама в России была два раза и влюбилась в нее, ее поразила красота и радушие жителей нашей страны. ⠀ Участники авиаралли отметили высочайшее качество и безопасность взлетно-посадочной полосы в Караишево. По их словам, она вполне может конкурировать с аэродромами европейского уровня. ⠀ После Казани авиаралли пройдет через российские города Волгоград, Екатеринбург и Сочи, а на обратной дороге пилоты планируют построить маршрут через Турцию и Грецию, а конечным пунктом станет остров Корсика – один из 18 регионов Франции. ⠀ #лаишевскийрайон #караишево #rallyeaerofrance #казань #татарстан #россия #франция