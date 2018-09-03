Роспотребнадзор по РТ: Купаться в Татарстане можно лишь в Альметьевске и Нижнекамске

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Официальное разрешение на купание на сегодняшний день от Роспотребнадзора по РТ пока не получил ни один пляж в Казани. Всего из 11 запланированных к открытию пляжей разрешение выдано лишь двум — в Альметьевске и Нижнекамске. Такие данные сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина.

«На 18 июня санитарно-эпидемиологическое заключение о пригодности водного объекта санитарным правилам выдано только на городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске. Остальные пляжи пока не могут использоваться для купания ввиду невыполнения их балансодержателями вышеуказанных требований», — сказала она.

Всего в Татарстане в летний сезон запланирована работа 11 муниципальных пляжей, в том числе пяти пляжей в Казани: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», а также шести городских пляжей в республике: в Зеленодольске, Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Лаишево.

«Перед началом и в течение всего купального сезона управлением ведется мониторинг за качеством воды в водоемах. С мая по август вода водоемов еженедельно исследуется на микробиологические показатели. Два раза в месяц мы отбираем воду на санитарно-химические показатели, ежемесячно проверяем на паразитологические и вирусологические показатели. Также до начала купального сезона однократно исследуется песок на пляжах», — отметила Патяшина.

Согласно ее данным, ежегодно исследуется около 3000 проб воды водоемов. По итогам 2018 года сотрудники управления не наблюдали ухудшения качества воды в водоемах, которая использовалась для купания. По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 7 процентов, а по микробиологическим показателям — 4,5 процента. По паразитологическим и вирусологическим показателям все результаты соответствовали установленным требованиям.

Также один раз в купальный сезон управлением проводится лабораторный контроль качества воды в водоемах в несанкционированных местах купания. Основной упор делается на возбудителей особо опасных инфекций — холерные вибрионы.

«Обращаю внимание жителей нашей республики, что купаться в несанкционированных местах опасно для здоровья. Это представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. Такие места не благоустроены для отдыха, не обследовано дно и качество воды не гарантировано. Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания», — предупредила Патяшина.

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