(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 53-летняя жительница Казани лишилась более 150 тыс. рублей, решив сдать квартиру через Интернет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В отдел полиции "Гвардейский" обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что разместила объявление о сдаче квартиры на одном из Интернет-сайтов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

17 июня в ней связался потенциальный арендатор и предложил перевести задаток за квартиру на карту. Не желая упустить клиента, потерпевшая сообщила аферисту реквизиты банковской карты. Через некоторое время со счета были списаны 167 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские выяснили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Москве.



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