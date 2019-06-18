В Набережных Челнах при неизвестных обстоятельствах исчезла яблоневая аллея

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Несколько дней назад в Набережных Челнах при загадочных обстоятельствах исчезла яблоневая аллея. Деревья выкопали и увезли в неизвестном направлении, пишут «Челнинские известия».



Аллея была посажена три года назад между 58-м и 59-м комплексами. Работы проводили местные жители совместно со специалистами частной организации.



Сегодня горожане в недоумении и задаются вопросами, кому и зачем помешали деревья. На дверях подъездов развесили объявления: жители планируют обсудить этот вопрос на общем собрании.



Встревоженные горожане предположили, что причиной исчезновения яблонь может быть организация парковки для автомобилей работников будущего торгового центра.



В управлении административно-технической инспекции города дело взято на особый контроль.

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