(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За полгода судебные приставы РТ взыскали с работодателей более 40 млн рублей долгов по зарплате, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Это почти на 10 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, окончено фактическим исполнением свыше 1,1 тыс. исполнительных производств о взыскании заработной платы», – рассказала Лилия Халимова.

Судебные приставы уделяют особо внимание вопросам взыскания долгов по зарплате, применяя для этого широкий спектр мер, установленный законодательством.



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