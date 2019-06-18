В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об организации Сабантуя в Казани

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Завтра, 19 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная организации татарского народного праздника Сабантуй, который пройдет в Казани 23 июня 2019 года.

В мероприятии примут участие начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Алия Загидуллина, начальник информационно-аналитического отдела администрации Советского района Казани Светлана Лаврентьева, председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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