(Набережные Челны, 18 июня, «Татар-информ»). В Автограде интеллектуальный чемпионат на Кубок мэра собрал 24 команды. Состязания интеллектуалов посвятили 50-летию ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба автогиганта.

В X юбилейном чемпионате приняли участие команды вузов, ссузов, предприятий города и сборные заводов ПАО «КАМАЗ». В числе участников были ветераны автогиганта и сборная профсоюзных лидеров компании.

Открывал игру руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Он отметил, что интеллектуальный чемпионат похож на автогонки. «Чувствую, мысли в воздухе висят и нужно их сейчас положить на бумагу. Вам предстоит показать эрудицию, запас знаний, умение быстро мыслить и принимать решения», — подчеркнул известный камазовский автогонщик. Чагин подарил организаторам чемпионата — клубу «Интеллект», отмечающему в этом году 30-летие, — модель гоночного грузовика с автографами всех членов команды «КАМАЗ-мастер».

Далее на протяжении полутора часов команды отвечали на вопросы, связанные с юбилеем автогиганта. В результате обладателем переходящего Кубка мэра и звания абсолютного чемпиона стала команда «Монооксид дигидрогена», представляющая ООО «Челныводоканал».

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