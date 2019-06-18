Капремонт ДК железнодорожников в Юдино обойдется бюджету РТ почти в 212 млн рублей

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Капремонт здания Дворца культуры железнодорожников в жилом массиве Юдино обойдется бюджету Татарстана в почти 212 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
«Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации <...> на объекте: „Капитальный ремонт здания Дворца культуры железнодорожников в жилом массиве Юдино г. Казани“», — говорится в документации.
Заказчиком выступило ГКУ «Главинвестстрой РТ».
Согласно документации, рабочие отремонтируют потолки, стены, полы, подвальные помещения, канализацию и т. д. Окончание выполнения ремонтно-реставрационных работ по контракту планируется на 30 июня 2020 года.