В этом году на водных объектах в Татарстане число погибших выросло до 14 человек

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С начала этого года на водных объектах Татарстана погибли 14 человек, это на 2 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Во время купального периода в этом году погибли 7 человек, в то время как за аналогичный период прошлого года погибли 5 человек. Причины гибели на водных объектах — это купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил он.

Если сравнивать количество погибших за последние пять лет, то наблюдается динамика уменьшения несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах. Так, в 2013 году погибли 185 человек, а в прошлом 2018 году всего 97 человек.

Ежегодно основное количество погибших приходится на купальный сезон — 80 человек, в прошлом году погиб 71 человек, в том числе 5 детей. При этом основная причина происшествий — это купание в необорудованных, в малопосещаемых и труднодоступных местах. На пляжах происшествия не допущены, отметил Венедиктов.

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