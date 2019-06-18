На видео попала авария с участием автобуса и легковушки у паромной переправы в Казани

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На видео попала авария с участием автобуса и легковушки «Ниссан» у паромной переправы в Казани. Видеоролик был размещен на страницах в соцсетях.

«Авария произошла сегодня около восьми часов утра напротив дома № 4 по улице Аракчинская. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал», – рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

На кадрах видеозаписи видно, что легковушка врезалась в заднее колесо автобуса. Транспортные средства перегородили большую часть дороги. Причины аварии устанавливаются.

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