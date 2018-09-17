Татар-информ

18 июня 2019, 13:50

ОбществоСельское хозяйство

Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан выиграло грант Росмолодежи

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ОбществоСельское хозяйство

Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан выиграло грант Росмолодежи

Фото: архив/Салават Камалетдинов

АМО РТ получит 600 тыс. рублей для реализации проекта по повышению финансовой грамотности молодых семей.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в РОО «Аграрное молодежное объединение РТ».

Как победитель конкурса Росмолодежи АМО РТ получит грантовую поддержку в размере 600 тыс. рублей на реализацию проекта «Школа самостоятельности: интенсивный курс развития финансовой грамотности для молодых семей, проживающих в сельской местности».

«За счет грантовой поддержки команда проекта организует образовательную программу, цель которой – повышение финансовой грамотности молодых семей, проживающих в сельской местности. Программа будет реализовываться совместно с Минсельхозпродом РТ, Минмолодежи РТ и другими профильными министерствами и ведомствами», – рассказала пресс-секретарь АМО РТ Рания Сабирова.

Как отметила собеседник агентства, будет издан информационный бюллетень о мерах государственной поддержки молодых семей, чтобы распространить среди участников проекта. В бюллетене будут отражены такие вопросы, как управление бюджетом домохозяйств, бережное потребление, финансовое планирование для малых организаций, целевые накопительные планы, кредитная карта и потребительские кредиты, покупка квартиры в кредит/ипотеку, добровольное медицинское страхование, страхование имущества, страховые выплаты, государственные гарантии и выплаты.

Также планируется провести семь выездных встреч с молодыми семьями из всех 43 муниципальных образований РТ, общее количество участников составит 3 тыс. человек. Кроме того, предполагается составить методические рекомендации по проведению молодежных мероприятий по теме проекта, которые будут размещаться на официальных сайтах партнеров и муниципальных образований республики.

«Реализация проекта начнется с августа текущего года», – уточнили в пресс-службе АМО РТ. 

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