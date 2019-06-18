В Казани иномарка сбила 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани иномарка «Шкода» сбила 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В понедельник, 17 июня, в 19.30 45-летний водитель автомобиля "Шкода", следуя по улице Чингиза Айтматова, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте», – рассказали агентству в Госавтоинспекции Казани.

Прибывшие на место ДТП медики «скорой» диагностировали у ребенка ушибы и раны ноги.



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