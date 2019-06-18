Пенсионерка сломала позвоночник, упав в салоне казанского троллейбуса

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 62-летняя женщина сломала позвоночник, упав в салоне казанского троллейбуса, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 8.15 в троллейбусе под управлением 37-летнего водителя при следовании напротив дома №105а по улице Фучика произошло падение 62-летней женщины-пассажира», – рассказали в ГИБДД.

В результате падения пенсионерка получила серьезную травму и была госпитализирована в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшей закрытый компрессионный оскольчатый перелом позвонка.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.