Татар-информ

18 июня 2019, 11:46

Общество

В женевском парке Мариньяк проведут Сабантуй на четырех языках

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Общество

В женевском парке Мариньяк проведут Сабантуй на четырех языках

Праздник откроется на татарском и башкирском языках, далее будет проводится на русском и французском.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш» проведет ежегодный Сабантуй в женевском парке Мариньяк 22 июня. Праздник откроется на татарском и башкирском языках, далее будет проводится на русском и французском. В этот особенный день памяти и скорби первую часть программы посвятят погибшим воинам в период Великой Отечественной Войны, сообщают организаторы события.

«Для людей, которые живут вне родной страны, Сабантуй – больше, чем праздник окончания весенних полевых работ. Это возможность сохранения национальной культуры, укрепления дружественных связей внутри татаро-башкиро-русскоговорящего сообщества», – отмечает источник.

Важная миссия ассоциации «Юлдаш» – познакомить с татарской и башкирской культурами и традициями и объединить все русскоговорящее сообщество. Безусловным достижением является то, что с каждым годом на швейцарский Сабантуй приезжает все больше людей из других стран Европы.



Праздник состоится при участии заслуженных артистов Татарстана и Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова Башкортостана, лауреата и обладателя гран-при международных музыкальных конкурсов, участницы шоу «Ну-ка, вместе» Камиллы Зилялиевой.

Концертная программа включит как приезжих артистов из России, так и местных швейцарских и соседей-французов. Кроме того, гости смогут отведать национальные лакомства, по которым они скучают за пределами родных мест. Безусловно, это и татарский чак-чак и беляши, башкирский мед, шашлыки и плов.

В этот же день на Сабантуе проведут традиционные спортивные состязания для взрослых и детей, среди которых самым необычным и ярким является борьба на поясах «корэш», очень схожая с швейцарской национальной борьбой.

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