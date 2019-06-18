(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске во время ремонта в ЦРБ вместе с мусором на свалку вывезли медкарты пациентов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, в мае 2019 года в ходе проведения выездной проверки в рамках санитарно-экологического двухмесячника специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ выявили нарушение требований земельного законодательства. Вблизи села Нижняя Мактама была обнаружена свалка мусора, где наряду с традиционными видами строительных материалов найдены медицинские карточки пациентов», – рассказал Руслан Галиев.

Всего было обнаружено и изъято 67 меддокументов, которые, как выяснилось, принадлежат ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». Еще в 2017 году во время капремонта здания больницы документы спустили на первый этаж, где по невнимательности их забрали и выкинули вместе со строительным мусором. Все документы вернули обратно в ЦРБ.

По факту произошедшего прокуратура РТ по поручению Илдуса Нафикова провела проверку и внесла в адрес руководства больницы представление, которое находится на рассмотрении.

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