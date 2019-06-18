Фариду Мухаметшину провели экскурсию по МФЦ в Лаишево

(Лаишево, 18 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председателю Государственного Совета Татарстана Фариду Мухаметшину провели экскурсию по Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг в Лаишево.

Его сопровождали глава района Михаил Афанасьев и руководитель МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«По республике в месяц — 10 тыс. [человек обращается в МФЦ], а в Лаишево за год 50 тыс. людей прошло», — рассказала Музафарова.

Мухаметшин отметил, что обращение за муниципальными и госуслугами в МФЦ становится все более популярным среди населения.

Председатель Госсовета РТ пообщался с посетителями МФЦ, которые пришли оформлять землю в собственность или подавать заявление о замене паспорта. В офисе «Мои документы» действует электронная очередь. Максимальное время ожидания — 15 минут, заверила руководитель МФЦ в РТ.

Сегодня в Лаишево пройдёт выездное заседание Президиума Госсовета РТ. В нем участвуют Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, его заместитель Юрий Камалтынов, глава Лаишевского района Михаил Афанасьев и др.

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