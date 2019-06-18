Сабантуй-2019 отпраздновали на чиракчинской земле в Узбекистане

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Национальный праздник Сабантуй состоялся в городе Чиракчи – в месте проживания одной из крупнейших татаро-башкирских диаспор Кашкадарьинской области, сообщает Представительство РТ в Узбекистане.

Директор Чиракчинского районного филиала областного Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области Раиса Шарафутдинова открыла праздник, поздравив всех присутствующих.

Директор Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области Фирюза Ихсанова в свою очередь отметила, что Сабантуй является одним из неисчерпаемых духовных источников, составляющих нематериального культурного наследия не только татарского, башкирского, чувашского, ногайского и ряда других народов, но и всего человечества.

В Чиракчи собрались гости из областного центра, представители татарских и башкирских семей, а также представители многих других национальностей, проживающих на гостеприимной узбекской земле и внесших большой вклад в развитие самого крупного района Кашкадарьи и страны в целом.

В центр внимания зрителей попали искрометные выступления баяниста Рашида Акчурина, а также солистов фольклорно-этнографического ансамбля «Умрзая» при Чиракчинском районном филиале областного татаро-башкирского национального культурного центра – Гульсара Эгамбердиева, Раиса Шарафутдинова и Дания Умарова. Их встретили и проводили с импровизированной праздничной сцены шквалом аплодисментов.

Одним из самых запоминающихся событий Сабантуя на чиракчинской земле стали традиционные конкурсы – бег в мешках, бег с ложкой с яйцом во рту, а также состязание мастериц татарской кулинарии.

Праздник завершился массовым исполнением татарских и узбекских национальных танцев.

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