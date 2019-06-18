«Фотосушка 2019» с работами казанцев откроется на Кремлевской набережной

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 27 июня на Кремлевской набережной Казани откроется творческая выставка «Фотосушка 2019». Вывесить свои фотографии под открытым небом смогут все желающие – новички, любители и профессионалы, сообщают организаторы события.

На выставку принимаются работы на темы природы и пейзажа, животного мира, мероприятий, проводимых на территории Кремлевской набережной.



Размер фотографий должен быть не менее 10х15 см и не более 20х30 см. Снимки принимаются в формате jpg или png по e-mail: event@kremlinnab.ru с пометкой «Фотосушка 2019», а также в павильоне «Прокат роликов» на набережной.



«В случае большого количества представленных фоторабот, в том числе низкого качества, организаторы имеют право допустить к участию в фотовыставке не все работы», – отмечает источник.



Фотографии появятся на центральной аллее Кремлевской набережной 27 июня с 19.00 до 22.00. Во время выставки гости смогут забрать понравившиеся работы и пообщаться с фотографами.

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