Татар-информ

18 июня 2019, 09:50

Культура

Книга «Нормально о косметике» стала хитом продаж на Летнем книжном фестивале в Казани

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Культура

Книга «Нормально о косметике» стала хитом продаж на Летнем книжном фестивале в Казани

Посетителями Летнего книжного фестиваля стали почти 16 тыс. человек.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Посетители Летнего книжного фестиваля «Смены», прошедшего в парке «Черное озеро», чаще всего покупали книгу «Нормально о косметике» Адэль Мифтаховой и Машы Ворслав, сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

Авторы презентовали ее во время события и рассказали о том, как устроена сфера красоты, с какими трудностями и уловками могут столкнуться покупатели косметики. Лекцию посетили около 250 человек. В целом на лекции фестиваля пришли около 1500 человек.

Посетителями Летнего книжного фестиваля стали почти 16 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в общей сложности 80 издательств представили в столице Татарстана множество редких книг вместе с бестселлерами. Также в рамках фестиваля состоялись 18 лекций, экскурсии, мастер-классы и детские занятия.

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