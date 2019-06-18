Через год россияне смогут поступать в вузы онлайн

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). С 2021 года у россиян может появиться возможность поступать в вузы онлайн: это можно будет сделать при помощи комплексной автоматической госуслуги — суперсервиса. Об этом заявил заместитель гендиректора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, сообщает РИА Новости.

Рабочая группа по госуправлению при АНО «Цифровая экономика» рассмотрела множество проектов, которые дадут возможность совершать при помощи Интернета некоторые действия, которые сейчас требуют физического присутствия, в том числе поступление в вуз онлайн.

«Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Главное, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление», — рассказал Тер-Степанов. По его словам, в отдельных случаях дистанционно можно будет сдать и вступительные экзамены.

Часть суперсервиса будет использоваться уже в приемной кампании 2021 года, а пилотный проект запустят в 2022-м.

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