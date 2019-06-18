ООН прогнозируют рост численности населения планеты до 11 млрд к концу века

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). К концу 21-го века численность населения на Земле может достичь 11 млрд человек, следует из доклада ООН.

В документе отмечается, что через 30 лет количество людей на планете вырастет на 2 млрд и достигнет 9,7 млрд. 50% прирост произойдет за счет Индии, Пакистана, Египта, Нигерии, Конго, Танзании, Эфиопии, Индонезии и США, а к 2027 году Индия может обогнать КНР по росту населения и стать мировым лидером по показателю.

По словам заместителя Генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминя, самые стремительным темпы роста наблюдаются в беднейших странах, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью и голодом, передает RT.

Кроме того, еще одной тенденцией является старение населения планеты из-за увеличения прогнозируемой продолжительности жизни и снижения рождаемости. Подобная тенденция больше всего заметна в странах Северной Америки и Европы.

Также ООН прогнозирует сокращение численности населения (как минимум на 1%) в 55 государствах, в том числе в России, Беларуси, Украине, Литве.

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