Татар-информ

18 июня 2019, 08:42

Общество

ООН прогнозируют рост численности населения планеты до 11 млрд к концу века

Рекомендуем

Общество

ООН прогнозируют рост численности населения планеты до 11 млрд к концу века

Фото: pixabay.com

В ООН представили новый прогноз численности мирового населения.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). К концу 21-го века численность населения на Земле может достичь 11 млрд человек, следует из доклада ООН. 

В документе отмечается, что через 30 лет количество людей на планете вырастет на 2 млрд и достигнет 9,7 млрд. 50% прирост произойдет за счет Индии, Пакистана, Египта, Нигерии, Конго, Танзании, Эфиопии, Индонезии и США, а к 2027 году Индия может обогнать КНР по росту населения и стать мировым лидером по показателю. 

По словам заместителя Генсекретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминя, самые стремительным темпы роста наблюдаются в беднейших странах, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью и голодом, передает RT.

Кроме того, еще одной тенденцией является старение населения планеты из-за увеличения прогнозируемой продолжительности жизни и снижения рождаемости. Подобная тенденция больше всего заметна в странах Северной Америки и Европы. 

Также ООН прогнозирует сокращение численности населения (как минимум на 1%) в 55 государствах, в том числе в России, Беларуси, Украине, Литве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Братьев Касимовых
Новости дня
10:00
В ИА «Татар-информ» расскажут об изменениях климата и погодных условий на территории Татарстана

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:50
Книга «Нормально о косметике» стала хитом продаж на Летнем книжном фестивале в Казани

Посетителями Летнего книжного фестиваля стали почти 16 тыс. человек.

09:34
Через год россияне смогут поступать в вузы онлайн
09:02
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Братьев Касимовых

Перекрытие дороги будет действовать на участке от ул. Хусаина Мавлютова до ул. Рихарда Зорге.

08:42
ООН прогнозируют рост численности населения планеты до 11 млрд к концу века
08:26
На Днях культуры Республики Татарстан в Москве споют Алсу и Дина Гарипова

Хореографические номера в музыкальном сопровождении камерного оркестра «Новая музыка» представят Госансамбль песни и танца РТ и ансамбль «Казань».

08:14
Менее половины выпускников российских школ планируют поступать в вузы
07:58
Минниханов посетит ряд заводов Тюменской области и встретится с активом татарской общины

Президент РТ и губернатор Тюменской области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

07:42
В СПЧ рекомендовали запретить уничтожение нереализованных продуктов
07:30
Удмуртский праздник «Гырон быдтон» проведут в конце июня в деревне Пойкино Мамадышского района

Ожидается, что почетным гостем станет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

07:02
В Казани впервые пройдет первенство Европы по прыжкам в воду

На турнир приедут около 170 участников из 25 европейских стран.

06:44
Пользователи WhatsApp сообщили о сбое в работе мессенджера
06:28
Худрук театра имени Чехова Сергей Женовач проведет творческую встречу с казанцами

Московский театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача впервые приехал в Казань и представил сразу три своих спектакля.

06:10
Умер ветеран челнинской журналистики Евгений Квитко

Журналисты Набережных Челнов выражают глубокие соболезнования родным и близким спортивного обозревателя.

05:45
Заинцы заставили плакать магнитогорских девушек, показав им татарский свадебный обряд

Жительницы Магнитогорска интересовались, где можно купить головной убор – ак калфак, а также увлеченно наблюдали за обрядом татарской свадьбы.

04:42
В мамадышском лагере «Кама» улучшать знание татарского языка будут ребята со всей России

В лагерь приехали творческие и талантливые участники из разных регионов России и из Казахстана.

03:27
Сабантуй в Нижнекамске посетили 37 тыс. человек

Праздник плуга прошел без каких-либо эксцессов.

02:29
Бугульминская шахматистка стала абсолютным победителем этапа Гран-при Закамья

Турнир проходил в Лениногорске.

01:13
Альметьевск собрал самых лучших юных журналистов на этапе фестиваля «Алтын калэм – Золотое перо»

В течение июня зональные этапы фестиваля пройдут в Альметьевске, Нижнекамске, Болгаре и Казани.

00:37
Волонтеры из Камских Полян благоустроят территорию родника Белоглазов

Юные экологи намерены взять родник под постоянное шефство и следить за его состоянием и благоустройством территории.

17.06 23:59
Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при возникновении угрозы извне
17.06 23:47
На Свияжских холмах определились победители этапа Кубка РТ по стендовой стрельбе

Среди мужчин лучшим стал Олег Вахтуров, «серебро» досталось Артему Глотову, Илья Кушагин стал третьим.

17.06 23:38
Татарстан и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали руководители двух регионов – Рустам Минниханов и Александр Моор.

17.06 23:26
Будущим первоклассникам Верхнего Услона вручили портфели с канцтоварами

В Верхнеуслонском районе 223 первоклассника сядут за школьные парты.

17.06 23:20
Платье из пластика и костюм из фольги: Необычный экокарнавал прошел в Альметьевске

Победители детского экологического конкурса из Татарстана получили грамоты и ценные подарки.

События