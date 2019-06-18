Менее половины выпускников российских школ планируют поступать в вузы

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Менее половины выпускников российских школ (47%) планируют поступать в вузы, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

Около четверти опрошенных родителей рассказали, что их дети собираются поступать в колледжи и училища, 1% респондентов отметили, что их дети после школы планируют работать, 19% респондентов поделились, что их дети еще не определились с выбором, 6% затруднились ответить на вопрос, касающийся планов их детей.

Согласно данным исследования, за последние 9 лет увеличилось количество россиян, чьи дети после школы будут получать среднее специальное образование. В 2010-м таких было всего 8%.

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