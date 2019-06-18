В СПЧ рекомендовали запретить уничтожение нереализованных продуктов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал на своем сайте предложение, согласно которому Правительству страны рекомендуется запретить уничтожение пригодных для употребления в пищу продуктов с истекающим сроком годности.

СПЧ советует обеспечить «снятие законодательных барьеров на пути своевременной реализации производителями и предприятиями розничной торговли продуктов питания с истекающим сроком годности».

В частности, одним из вариантов решения проблемы может стать беспрепятственная передача подобной продукции на благотворительные цели.

Член СПЧ по экологическим правам Евгений Бобров рассказал, что ритейлеры готовы передавать продукты с истекающим сроком годности в социальные учреждения и на благотворительность.

«Здесь нужно уточнить некоторые санитарно-гигиенические правила, потому что сейчас такие продукты находятся как бы в зоне риска, и там нужно формулировки уточнить, чтобы у сети ритейлеров проблем не возникало», — передает слова спикера РИА Новости.

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